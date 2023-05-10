Общество

Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к лету

Общество 10.05.2023 12:19
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10.05.2023 12:19


Весной количество посетителей фитнес-клубов заметно увеличивается, а на улицах и в парках все чаще можно увидеть людей, занимающихся спортом. СК  «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса* решили узнать, как волгоградцы готовятся к лету. 47% считают необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к летнему сезону. Почти треть опрошенных (31%) привыкли следить за собой вне зависимости от сезона и специально не готовятся к лету, а 22% респондентов вообще не следят за собственной физической формой.
Из тех, кто всегда придерживается ЗОЖ или только собирается привести себя в в форму к лету, почти две трети опрошенных (65%) любят заниматься спортом или фитнесом, однако не привыкли дисциплинировать себя в еде. Для того, чтобы привести свою фигуру в форму, лишь каждый четвертый (26%)  с удовольствием занимается спортом и питается правильно. Есть и такие (9%), кто предпочитает правильно питаться без физических нагрузок.
При этом более двух третей респондентов, желающих хорошо выглядеть в теплый сезон, готовы пересмотреть свое отношение к питанию. Так, 38% респондентов заявили, что уже начали контролировать прием пищи, из них половина – с помощью диет (самой популярной оказалась низкоуглеводная, ее выбирает 47% тех, кто соблюдает диету). Каждый шестой (18%) отмечает, что всегда придерживается правильного питания, а 16% планируют начать контролировать свой рацион в ближайшее время. Порядка трети волгоградцев привыкли питаться без каких-либо ограничений.
Выбирая подход к здоровому образу жизни, волгоградцы пользуются разными источниками информации. 27% опираются на свой жизненный опыт и знания. 26% прислушиваются к советам из интернета и специализированных книг о тренировках и питании, столько же используют рекомендации друзей и знакомых, которые обладают знаниями о спорте и правильном питании или имели личный положительный опыт. Каждый шестой (16%) обращается к диетологу или тренеру, а 5% используют опыт блогеров, специализирующихся на ЗОЖ.
Самый главный закон поддержания физической формы и здоровья – привычка. Чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым, необходимо знать особенности своего организма, правильно питаться и заниматься физической активностью с учетом своих физиологических возможностей, чтобы получить реальную пользу, а не навредить себе чересчур изматывающими диетами или тренировками для быстрых результатов. Помогут в этом консультации профессионалов различного профиля. Такие программы у нас есть, – говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлов 
*Опрос 1236 респондентов проведен во всех регионах России в апреле 2023 года.  

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