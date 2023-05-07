В Волгограде и Волжском ищут сбежавшего четвертый раз из дома 16-летнего парня. Как сообщает ИА «Высота 102», до этого подросток трижды исчезал — в последний раз его нашли в городе-герое несколько дней назад.

— Пропал Артем Петрович Артеменко. Юноше 16 лет, проживает в Волжском, — рассказали информагентству в поиском отряде «ЛизаАлерт». — С 6 мая 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы волжанина:

рост 178 сантиметров

худощавое телосложение

волосы русые

глаза светло-карие

В день исчезновения был одет в зелено-желтую футболку, спортивные штаны синего цвета и темные носки. Если вы обладает информацией, способной помочь поискам, просьба обратиться по номеру 8 960 88 71 558.

Напомним, что ранее молодого человека разыскивали в мае и июле 2022 года. В Волгограде подросток катался на автобусах со своими друзьями. В последний раз он пропадал 4 мая этого года.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

Читайте также:

В Волгограде и Волжском ищут сбежавших из детдома подростков