Общество

В Волгограде и Волжском ищут сбежавшего четвертый раз 16-летнего подростка

Общество 07.05.2023 09:24
0
07.05.2023 09:24


В Волгограде и Волжском ищут сбежавшего четвертый раз из дома 16-летнего парня. Как сообщает ИА «Высота 102», до этого подросток трижды исчезал — в последний раз его нашли в городе-герое несколько дней назад. 

— Пропал Артем Петрович Артеменко. Юноше 16 лет, проживает в Волжском, — рассказали информагентству в поиском отряде «ЛизаАлерт». — С 6 мая 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы волжанина: 

рост 178 сантиметров

худощавое телосложение 

волосы русые

глаза светло-карие

В день исчезновения был одет в зелено-желтую футболку, спортивные штаны синего цвета и темные носки. Если вы обладает информацией, способной помочь поискам, просьба обратиться по номеру 8 960 88 71 558. 

Напомним, что ранее молодого человека разыскивали в мае и июле 2022 года. В Волгограде подросток катался на автобусах со своими друзьями. В последний раз он пропадал 4 мая этого года. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com 

Читайте также:

В Волгограде и Волжском ищут сбежавших из детдома подростков

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.05.2023 08:37
Общество 07.05.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2023 07:59
Общество 07.05.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 22:13
Общество 06.05.2023 22:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 21:20
Общество 06.05.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 20:51
Общество 06.05.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 19:34
Общество 06.05.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 18:58
Общество 06.05.2023 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 17:42
Общество 06.05.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 16:07
Общество 06.05.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 15:16
Общество 06.05.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 14:02
Общество 06.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 13:41
Общество 06.05.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 12:22
Общество 06.05.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.05.2023 12:14
Общество 06.05.2023 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2023 10:55
Общество 06.05.2023 10:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:24
В Волгограде и Волжском ищут сбежавшего четвертый раз 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
08:37
Начали с утра: в Волгограде перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
07:59
Какая погода ожидает Волгоград и область на 9 маяСмотреть фотографии
07:29
«Ротор» примет «Биолог-Новокубанск» на Волгоград Арене 7 маяСмотреть фотографии
22:13
Из Москвы в Волгоград 6 мая отправился туристический поездСмотреть фотографии
21:50
Самолет Минводы-Москва экстренно приземлился в Волгограде из-за технических проблемСмотреть фотографии
21:20
Жителей двух районов Волгограда встревожили звуки автоматных очередейСмотреть фотографии
20:51
На севере Волгограда 6 мая выпал градСмотреть фотографии
20:32
«Смазали концовку»: в Волгограде регбисты «Ротора» проиграли клубу из ТаганрогаСмотреть фотографии
19:34
Волгоградстат нашел в регионе медиков с зарплатой в 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:58
В волгоградском аэропорту высказались о кроликах на взлетной полосеСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройствСмотреть фотографии
18:21
«Не хватило эмоций»: волгоградские гандболистки уступили фавориту СуперлигиСмотреть фотографии
17:42
Волгоградцев напугал десант пожарных около музея в пойме реки ЦарицаСмотреть фотографии
17:23
«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде школьник заболел корьюСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом провели регистрацию брака в военной формеСмотреть фотографии
15:16
«На звероферме его участь была однозначна» : волгоградка привела в дом спасенного от смерти лисаСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом фура вылетела с трассы: водитель в больницеСмотреть фотографии
14:29
«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройкиСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров и Александр Кравченко наградили волгоградских поисковиков на месте раскопокСмотреть фотографии
13:41
Волгоград перед 9 мая стал СталинградомСмотреть фотографии
12:53
Таран двух автомобилей около рынка под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографии
12:22
60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животнымиСмотреть фотографии
12:14
Почтовые ящики волгоградцев закидали листовками ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
11:03
«Не доплыли до нереста»: под Волгоградом на проселочных дорогах гибнет рыбаСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области похоронили 21-летнего контрактника Владимира СераштановаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде внук Шарля Де Голля открыл бюст своего дедаСмотреть фотографии
09:53
В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крестСмотреть фотографии
09:28
Волгоградские и ростовские гандболистки возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:13
Под Волгоградом в школе погибшего на СВО выпускника открыли мемориальную доскуСмотреть фотографии
 