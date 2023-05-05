Общество 05.05.2023 17:37
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05.05.2023 17:37
Сегодня у руин Центральной заводской лаборатории состоялся торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с участием заводчан и ветеранов.
Со словами поздравлений и благодарности к металлургам обратился управляющий директор предприятия «Красный Октябрь» Константин Волков, напомнив, что завод оказался в эпицентре жестоких сражений во время войны, но остался непобедимым и продолжил производство победной стали:
– Защищая страну и родной город, восстанавливая завод в тяжелых условиях военного времени, краснооктябрьцы внесли неоценимый вклад в Победу. От имени всех работников предприятия и от себя лично выражаю огромную благодарность ветеранам за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Этот подвиг – пример стойкости духа, отваги и служения своей стране. Низкий Вам поклон!
Заводчане во время ВОВ храбро сражались на поле боя, самоотверженно трудились в тылу, ухаживали за ранеными в госпиталях. Так, участница Сталинградской битвы Александра Семеновна Машкова в 17 лет санитаркой поступила на фронт, затем служила в полевом госпитале медсестрой, дошла до Германии, награждена медалями, в послевоенные годы больше двадцати лет трудилась на предприятии. Сегодня вместе с собравшимися Александра Семеновна почтила память погибших воинов и приняла участие в церемонии возложения цветов. Ветеранов, которые не смогли посетить торжественный митинг, поздравили в домашней обстановке. Участникам событий ВОВ вручили поздравительные открытки, денежные подарки и сертификаты.
– Мы свято чтим наших героев, бережно храним память о подвиге металлургов-краснооктябрьцев, передавая знания о событиях тех лет молодому поколению, – подчеркнул в своем выступлении председатель Совета ветеранов предприятия Владимир Петрович Свистунов. – Это праздник отцов, дедов, наших детей и внуков.
Представители подрастающего поколения – юные воспитанники детского сада №283 Краснооктябрьского района Волгограда – вручили ветеранам цветы, прочитали стихотворения, посвященные ВОВ, и вместе с заводчанами станцевали под песни военных лет.
После митинга к руинам ЦЗЛ и могиле первой женщины-сталевара Ольги Ковалевой были возложены живые цветы и венок. Торжественные памятные мероприятия прошли также у знака-стелы воинам 39-й гвардейской дивизии, памятника «Лог смерти» и на Мамаевом Кургане при участии представителей профсоюза и молодежного комитета.
Кроме того, в этот день на предприятии прошла акция «Георгиевская ленточка» – волонтеры вручили работникам памятные символы Победы.
Отметим, на «Красном Октябре» уделяется большое внимание вопросу сохранения памяти о событиях тех лет, о подвиге победителей. В этом году завод решил присоединиться ко всероссийской акции «Стена Памяти» в рамках проекта «Бессмертный полк». В холле перед актовым залом отдела кадров размещены портреты участников ВОВ – родных и близких сотрудников. Каждая фотография на стене – это рассказ заводчан о своих героях, которые сражались с врагом во имя Победы.
Подчеркнем, что за мемориальными объектами, расположенными на заводской территории следят работники цехов. Так, сотрудники ЦПИПиЛ ухаживают за знаком-стелой воинам 39-ой гвардейской дивизии, за благоустройство памятника «Лог смерти» отвечает ОКЦ, могилы Ольги Ковалевой – ЦРМП, у руин ЦЗЛ поддерживают порядок сотрудники ЦКИ.
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