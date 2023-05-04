Общество

Шествие с участием всех детей города решили провести в Волгоградской области

Общество 04.05.2023 18:16
0
04.05.2023 18:16


Жители города Фролово Волгоградской области усомнились в необходимости проведения массового шествия с участием воспитанников  детских садов и учащихся школ по случаю 9 Мая. По мнению фроловчан, местные власти необоснованно подвергают риску детей в то время как могли бы самостоятельно сформировать колонны и пройти стройными рядами по главной городской площади. 

В Фролово на парад отправляют детей всех детских садов и школ. С 10 часов утра до 12 часов на площади города будет собрано почти все детское население города. Разве это не абсурдное решение руководства города? – задаются вопросом жители Фролово, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» накануне. 

В ответ на просьбу фроловчан адресовать их вопросы главе города Владимиру Кибенко, редакция ИА «Высота 102» 3 мая запросила комментарий по данному поводу в администрации Волгоградской области. Сегодня, 4 мая, корреспонденты информагентства обратились за комментарием непосредственно в администрацию города Фролово, однако там от общения по телефону отказались, попросив направить запрос в письменном виде. На момент публикации ответа от Владимира Кибенко так и не поступило, однако же его официальное обращение к жителям появилось в Telegram-канале администрации через пять часов после запроса. 

Как сообщает «Высота 102», чиновник утверждает, что участие детей в массовом шествии не является обязательным и окончательное решение должны принимать родители. Также глава Фролово ссылается на антитеррористическую комиссию, которая по его словам, в том числе одобрила шествие с участием детей.

–  В преддверии Великого праздника 9 мая - праздника Победы хотелось бы довести до сведения жителей, что вопросы проведения мероприятий в городе, в том числе и праздничного шествия, были рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии, – написано в Telegram-канале от имени Владимира Аргутовича. – Было принято решение об обеспечении мер безопасности во время проведения массовых мероприятий с постановкой задач правоохранительным органам, службе МЧС, медицинским работникам, руководителям предприятий и учреждений. Учитывая многолетнее проведение праздничных мероприятий, схема обеспечения безопасности четко отработана. В этом году меры безопасности будут усилены. Что касается участия в массовых мероприятиях детей, указанное участие осуществляется при наличии желания и согласия родителей (законных представителей).

Далее господин Кибенко призывает в своем обращении жителей Фролово проявить бдительность и активность при участии в массовых мероприятиях. 

И все вместе мы успешно проведем памятные мероприятия, посвященные подвигу наших предков, – заключил он. 

Редакция ИА «Высота 102» обязательно опубликует официальный ответ администрации Фролово на запрос, если таковой поступит в распоряжение. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.05.2023 21:32
Общество 04.05.2023 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 20:31
Общество 04.05.2023 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 19:48
Общество 04.05.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 19:04
Общество 04.05.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 16:41
Общество 04.05.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 15:49
Общество 04.05.2023 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 15:06
Общество 04.05.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 14:21
Общество 04.05.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 14:03
Общество 04.05.2023 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 13:15
Общество 04.05.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 12:27
Общество 04.05.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.05.2023 11:16
Общество 04.05.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 11:04
Общество 04.05.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 09:56
Общество 04.05.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2023 08:11
Общество 04.05.2023 08:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:32
«Мы чуть не замерзли!»: полученные в мае счета за отопление возмутили волгоградцевСмотреть фотографии
21:00
«Водитель устал»: регоператор отверг диверсию на мусоросортировочном комплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:31
Волгоградской школе присвоили имя погибшего на Донбассе Героя России Алексея КатериничеваСмотреть фотографии
19:48
В Волгограде на 2 дня сузят Первую продольную из-за ремонта трамвайных путейСмотреть фотографии
19:28
На трассе «Москва-Волгоград» «Лада Гранта» врезалась в грузовикСмотреть фотографии
19:04
МЧС объявило предупреждение в 5 районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
Сидел на рельсах. В Волгоградской области товарняк снес мужчинуСмотреть фотографии
18:16
Шествие с участием всех детей города решили провести в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
ВТЗ продемонстрировал достижения в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр РФ: на Волгоградскую область надвигаются сильные дожди с грозамиСмотреть фотографии
16:08
Бухгалтер Иловлинской ЦРБ присвоила 2,3 млн рублей стимулирующих выплатСмотреть фотографии
15:49
«Будет "Ахмат" из Чечни»: в Волгограде пройдет турнир по панкратиону памяти Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
15:40
В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 годуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградка через прокуратуру вернула деньги за два дня без водыСмотреть фотографии
14:56
МВД: председатель КПК в Волгограде задержан за махинации с маткапиталомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
В Саратове ФСБ задержала сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» за дачу взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В центре Волгограда 7 и 8 мая перекроют движение из-за легкоатлетического пробегаСмотреть фотографии
14:21
Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнесаСмотреть фотографии
14:03
«Стена Памяти» и видеолента: в Волгоградской области «Бессмертный полк» пройдет в новых форматахСмотреть фотографии
13:59
Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор присяжных за убийство женщиныСмотреть фотографии
13:36
Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре — в коротком видео от создателейСмотреть фотографии
13:15
«Чтобы от вас шло тепло»: в лицее № 5 Волгограда провели линейку, посвященную ПобедеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзакСмотреть фотографии
12:53
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1704 рубляСмотреть фотографии
12:51
Границы цифровых свобод пытаются найти во всем миреСмотреть фотографии
12:33
У Морозкино под Волгоградом очистили загаженный отходами лесСмотреть фотографии
12:27
Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 разаСмотреть фотографии
12:13
«Полиция ехала на вызов»: три человека пострадали в ДТП с патрульной машиной в МихайловкеСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего братаСмотреть фотографии
 