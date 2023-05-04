Жители города Фролово Волгоградской области усомнились в необходимости проведения массового шествия с участием воспитанников детских садов и учащихся школ по случаю 9 Мая. По мнению фроловчан, местные власти необоснованно подвергают риску детей в то время как могли бы самостоятельно сформировать колонны и пройти стройными рядами по главной городской площади.

– В Фролово на парад отправляют детей всех детских садов и школ. С 10 часов утра до 12 часов на площади города будет собрано почти все детское население города. Разве это не абсурдное решение руководства города? – задаются вопросом жители Фролово, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» накануне.

В ответ на просьбу фроловчан адресовать их вопросы главе города Владимиру Кибенко, редакция ИА «Высота 102» 3 мая запросила комментарий по данному поводу в администрации Волгоградской области. Сегодня, 4 мая, корреспонденты информагентства обратились за комментарием непосредственно в администрацию города Фролово, однако там от общения по телефону отказались, попросив направить запрос в письменном виде. На момент публикации ответа от Владимира Кибенко так и не поступило, однако же его официальное обращение к жителям появилось в Telegram-канале администрации через пять часов после запроса.

Как сообщает «Высота 102», чиновник утверждает, что участие детей в массовом шествии не является обязательным и окончательное решение должны принимать родители. Также глава Фролово ссылается на антитеррористическую комиссию, которая по его словам, в том числе одобрила шествие с участием детей.

– В преддверии Великого праздника 9 мая - праздника Победы хотелось бы довести до сведения жителей, что вопросы проведения мероприятий в городе, в том числе и праздничного шествия, были рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии, – написано в Telegram-канале от имени Владимира Аргутовича. – Было принято решение об обеспечении мер безопасности во время проведения массовых мероприятий с постановкой задач правоохранительным органам, службе МЧС, медицинским работникам, руководителям предприятий и учреждений. Учитывая многолетнее проведение праздничных мероприятий, схема обеспечения безопасности четко отработана. В этом году меры безопасности будут усилены. Что касается участия в массовых мероприятиях детей, указанное участие осуществляется при наличии желания и согласия родителей (законных представителей).

Далее господин Кибенко призывает в своем обращении жителей Фролово проявить бдительность и активность при участии в массовых мероприятиях.

– И все вместе мы успешно проведем памятные мероприятия, посвященные подвигу наших предков, – заключил он.

Редакция ИА «Высота 102» обязательно опубликует официальный ответ администрации Фролово на запрос, если таковой поступит в распоряжение.