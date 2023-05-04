Общество

«Мы чуть не замерзли!»: полученные в мае счета за отопление возмутили волгоградцев

Общество 04.05.2023 21:32
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04.05.2023 21:32


Волгоградцы, проживающие в доме №11 по ул. Фадеева в Красноармейском районе, возмутились суммам в квитанциях, которые они получили в начале мая. Как рассказала ИА «Высота 102» Наталья, одни из жительниц пятиэтажки, так, в счете за обогрев  жилплощади общей площадью в 31 квадратный метр за апрель фигурирует сумма в 1716 рублей. 
- Отопление, как известно, отключили в Волгограде 4 апреля, - возмущается женщина. – А счет пришел почти такой, как за зимний месяц. 
По словам волгоградки, квитанции с крупными суммами получили и остальные жильцы дома. 
- И это при том, что в апреле мы мерзли и включали без конца электрические обогреватели  и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреться, - констатируют горожане. 
В «Концессиях теплоснабжения», куда информагентство обратилось за разъяснениями, сообщили, что в многоквартирном доме №11 по ул. Фадеева отсутствует общедомовой прибор учета. 
- В связи с этим оплата рассчитывается по нормативу, исходя из этажности дома, площади и других параметров. Плата за весь сезон для данных абонентов делится равномерно на семь месяцев (с октября по апрель), вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода, - прокомментировали в компании. 

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