«Мы чуть не замерзли!»: полученные в мае счета за отопление возмутили волгоградцев





Волгоградцы, проживающие в доме №11 по ул. Фадеева в Красноармейском районе, возмутились суммам в квитанциях, которые они получили в начале мая. Как рассказала ИА «Высота 102» Наталья, одни из жительниц пятиэтажки, так, в счете за обогрев жилплощади общей площадью в 31 квадратный метр за апрель фигурирует сумма в 1716 рублей. Волгоградцы, проживающие в доме №11 по ул. Фадеева в Красноармейском районе, возмутились суммам в квитанциях, которые они получили в начале мая. Как рассказала ИА «Высота 102» Наталья, одни из жительниц пятиэтажки, так, в счете за обогрев жилплощади общей площадью в 31 квадратный метр за апрель фигурирует сумма в 1716 рублей.

- Отопление, как известно, отключили в Волгограде 4 апреля, - возмущается женщина. – А счет пришел почти такой, как за зимний месяц. - Отопление, как известно, отключили в Волгограде 4 апреля, - возмущается женщина. – А счет пришел почти такой, как за зимний месяц.

По словам волгоградки, квитанции с крупными суммами получили и остальные жильцы дома. По словам волгоградки, квитанции с крупными суммами получили и остальные жильцы дома.

- И это при том, что в апреле мы мерзли и включали без конца электрические обогреватели и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреться, - констатируют горожане. - И это при том, что в апреле мы мерзли и включали без конца электрические обогреватели и газовые плиты, чтобы хоть как-то согреться, - констатируют горожане.

В «Концессиях теплоснабжения», куда информагентство обратилось за разъяснениями, сообщили, что в многоквартирном доме №11 по ул. Фадеева отсутствует общедомовой прибор учета. В «Концессиях теплоснабжения», куда информагентство обратилось за разъяснениями, сообщили, что в многоквартирном доме №11 по ул. Фадеева отсутствует общедомовой прибор учета.

- В связи с этим оплата рассчитывается по нормативу, исходя из этажности дома, площади и других параметров. Плата за весь сезон для данных абонентов делится равномерно на семь месяцев (с октября по апрель), вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода, - прокомментировали в компании. - В связи с этим оплата рассчитывается по нормативу, исходя из этажности дома, площади и других параметров. Плата за весь сезон для данных абонентов делится равномерно на семь месяцев (с октября по апрель), вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода, - прокомментировали в компании.



