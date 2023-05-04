Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзак

Происшествия 04.05.2023 13:14
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04.05.2023 13:14
О грабеже средь бела дня в полицию сообщил 42-летний житель Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пострадавший рассказал, что в Дзержинском районе неизвестный мужчина подбежал к нему возле одного из жилых домов по улице 8-й Воздушной Армии и ударил по голове. Когда он упал на землю, злоумышленник выхватил у него рюкзак и убежал. В рюкзаке находились смартфон и музыкальная колонка.
Подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался 33-летний неработающий ранее судимый волгоградец. Он сознался в содеянном и пояснил, что планировал сдать телефон и музыкальную колонку в скупку. Похищенные вещи изъяты и возвращены хозяину.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.
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