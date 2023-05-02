На параде Победы в Волгограде пройдет взвод в форме сотрудников НКВД





К участию в параде Победы в Волгограде готовятся расчеты волгоградской полиции и воспитанников полицейских кадетских классов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, по главной площади города торжественным маршем пройдут женский взвод регулировщиц в форме военных лет и взвод сотрудников полиции, облаченные в форму сотрудников НКВД.





- Парадные расчеты сотрудников волгоградской полиции под знаменем 10-й стрелковой дивизии войск НКВД проведет подполковник полиции Виталий Тройнин, командир отдельного батальона ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду, - рассказали в главке.





Вместе с сотрудниками полиции в параде также примут участие учащиеся специализированных полицейских классов - кадеты, являющиеся активистами и отличниками учебы.





Сотрудники полиции на протяжении последних трех лет участвуют в праздничном параде на 9 мая в Волгограде вместе с сотрудниками других силовых структур региона.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области