На параде Победы в Волгограде пройдет взвод в форме сотрудников НКВД

Общество 02.05.2023 21:23
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02.05.2023 21:23
К участию в параде Победы в Волгограде готовятся расчеты волгоградской полиции и воспитанников полицейских кадетских классов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, по главной площади города торжественным маршем пройдут женский взвод регулировщиц в форме военных лет и взвод сотрудников полиции, облаченные в форму сотрудников НКВД.
- Парадные расчеты сотрудников волгоградской полиции под знаменем 10-й стрелковой дивизии войск НКВД проведет подполковник полиции Виталий Тройнин, командир отдельного батальона ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду, - рассказали в главке.
Вместе с сотрудниками полиции в параде также примут участие учащиеся специализированных полицейских классов - кадеты, являющиеся активистами и отличниками учебы.
Сотрудники полиции на протяжении последних трех лет участвуют в праздничном параде на 9 мая в Волгограде вместе с сотрудниками других силовых структур региона.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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