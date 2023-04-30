Общество

Свинина для шашлыков подорожала в Волгоградской области

Общество 30.04.2023 11:21
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30.04.2023 11:21


Свинина для традиционных майских шашлыков подорожала в Волгоградской области на уходящей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, за этот период  стоимость бескостного мяса выросла на 1,15% и составила в среднем 303,22 рубля за килограмм.
При этом на рынках в торговых мясных рядах наблюдается ажиотаж перед выходными. Люди занимали очереди в павильоны, торгующие свининой, с раннего утра.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», сегодня и завтра в Волгоградской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду.


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