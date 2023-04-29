В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»





Организаторы «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде и световой инсталляции на «Бронекатере БК-31» раскрыли детали показов, которые пройдут 7, 8 и 9 мая.

- Кроме главной скульптуры «Родина – мать зовет!» будут задействованы и другие объекты: монумент «Знамя», «Стены-руины», а также аллея пирамидальных тополей. Для этого на территории всего комплекса установят сотни световых приборов, - сообщили в администрации региона.

В основе композиции – многовековая история, хранящая подвиги, имена героев и победы многонационального народа России.

Время сеансов:

7 и 8 мая в 21-00, 22-00 и 23-00;

9 мая в 21-00, 21-45 и 23-00.

В ходе инсталляции у «Бронекатера БК-31» будут использованы спецэффекты, аудиосопровождение и подсветка.

- От «имени» самого катера зрители узнают о боевом пути речного «танка», историю поднятия и реставрации. Показ имеет свой художественный замысел, но сценарий основан на исторических документах, - уточнили оргнизаторы.

Время сеансов:

7 и 8 мая в 20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30;

9 мая в 20-30, 21-00, 21-45.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



