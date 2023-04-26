Общество 26.04.2023 15:28
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26.04.2023 15:28
Студенты вуза приняли участие в стипендиальном конкурсе Tele2. Три лучшие идеи принесли авторам 100 000, 60 000 и 40 000 рублей.
Tele2 учредила стипендиальный конкурс для студентов и молодых ученых Волгоградского государственного технического университета в декабре 2022 года. Принять участие в проекте могли учащиеся любой формы обучения по всем направлениям образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Для подготовки работ студентам было предложено три темы на выбор: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего» и «Новые применения телекома». По словам директора волгоградского филиала Tele2 Евгения Брюзгина участники стипендиального проекта успешно справились с созданием собственной стратегии продвижения бренда и продукта, а также совершенствованием сферы полезных digital-сервисов.
– В ходе проекта мы увидели, как ответственно студенты подходят к заданиям, с каким энтузиазмом работают. Каждый кейс, представленный в финале, имеет высокую ценность. Благодаря тесному сотрудничеству с ВолгГТУ у нас получилось заинтересовать молодых людей проектной работой и помочь им с реализации идей. В наших ближайших планах продолжить партнерские отношения с вузом для того, чтобы предоставить студентам еще больше возможностей для самореализации, – подчеркнул директор волгоградского филиала компании.
Победителем стипендиального конкурса Tele2 стал Давидбек Дадикян с проектом «Единая система: все, что необходимо для учебы, в одном месте». Студент факультета экономики и управления разработал проект нового сайта и приложения ВолгГТУ, как единой платформы для помощи студентам, обучающимся в вузе. По словам победителя, идея основана на собственном опыте пользования системами и файловыми хранилищами вуза – текущие сервисы не очень удобны для пользования и требуют доработки. Давидбек отметил, что при их улучшении рабочие процессы и для студентов, и для преподавателей станут удобнее.
Идея студента факультета экономики и управления Романа Мещерякова – «Цифровые университеты будущего» получила заслуженное второе место. Автор проекта предложил идеи развития университета с применением информационных технологий. По словам призера, он задумывался над форматом проекта еще будучи школьником – по мнению студента применение информационных технологий позволит улучшить процессы обучения и сделают их более эффективными.
Обладателем третьего места стал студент химико-технологического факультета ВолГТУ Вадим Некрасов, который представил собственную разработку игровой структуры в метавселенной, основанную на современной маркетинговой стратегии. Проект представляет собой игру с символикой Tele2. Большое внимание в работе было уделено вовлечению участников в геймплей: собирая внутреннюю валюту, пользователи игры смогут обменивать их на услуги связи – минуты и гигабайты.
Среди призеров был распределен денежный фонд в размере 200 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 100 000 рублей, второе место оператор поддержал стипендией 60 000 рублей, третья идея была отмечена суммой 40 000 рублей.
Ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий отметил, что современные подходы к обучению способствует развитию профессионального и творческого потенциала учеников.
– Конкурс на соискание именной стипендии – это инициатива, которая открывает много перспектив перед талантливыми студентами. В процессе конкурсного отбора будущие специалисты развивают способности к исследовательской и проектной работе, учатся презентовать свои идеи и публично их защищать. Участники получили хорошую мотивацию для дальнейшей деятельности, увидев, что их проекты интересны крупной телеком-компании. ВолгГТУ положительно оценивает опыт сотрудничества с Tele2 и саму стипендиальную программу, как интерактивный и современный подход к обучению, – отметил ректор.
Участники конкурса в течение нескольких месяцев прорабатывали формы реализации и тематику проектов. К этапу защиты были допущены десять студентов, которые предложили самые яркие и продуманные идеи. Экспертному совету были представлены проект цифрового психолога, платформа для общения и создания NFT, образовательный сервис, анализирующий интересы пользователей и предлагающий необходимые курсы, сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Студентка первого курса факультета экономики и управления Алина Красик в топ-3 не вошла, но неудача ее не расстроила – девушка готова учесть все комментарии экспертного совета и в случае появлении новой идеи заявиться на соискание стипендии повторно. В этом году в качестве проекта Алина представляла приложение для развития внеучебной активности.
– У студентов нашего университета сейчас нет возможности найти в сети информацию о внеучебной деятельности: нет ни отдельной вкладки на сайте, ни приложения. Чтобы развиваться в творческом направлении, нужно искать группы в соцсетях, или спрашивать у знакомых, что не всегда удобно. Мое приложение решило бы эту проблему, причем не только для студентов, но и для вуза: позволило повысить вовлеченность во все мероприятия и всевозможные активности в университете, оптимизировать время для поиска необходимой информации и упростить регистрацию на мероприятия, – считает участница проекта.
В дальнейших планах Tele2 продолжить развитие сотрудничества с ведущими вузами региона и запускать новые форматы взаимодействия с талантливой молодежью.
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