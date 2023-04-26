Аэрофлот открывает курортные рейсы из Волгограда в Анталью

Общество 26.04.2023 14:16
0
26.04.2023 14:16
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью. Полёты с 26 мая будет осуществлять авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», четыре раза в неделю. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании авиаперевозчика.
С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными.
Также с 4 июня дважды в неделю из Волгограда на турецкий курорт будут вылетать рейсы авиакомпании «Победа».
Нижегородский сквер назвали в честь Сталинградской битвы26.04.2023 17:32
Общество 26.04.2023 17:32
«Он был настоящим офицером»: майор Иван Молитвин из Волжского погиб на Украине26.04.2023 16:51
Общество 26.04.2023 16:51
В Волгограде 3D-проекции на Мамаевом кургане и БК-31 увидят все: расписание26.04.2023 16:12
Общество 26.04.2023 16:12
Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей на развитие своих идей26.04.2023 15:28
Общество 26.04.2023 15:28
Такое забыть невозможно: в Волгограде спустя 37 лет вспоминают чернобыльскую катастрофу26.04.2023 14:41
Общество 26.04.2023 14:41
В центре Волгограда на две ночи ограничат движение под ж/д путепроводом26.04.2023 12:36
Общество 26.04.2023 12:36
В Волгоградской области вводят летние ограничения на проезд большегрузов26.04.2023 11:27
Общество 26.04.2023 11:27
«На месте денег не берем»: энергетики рассказали волгоградцам, как распознать мошенников26.04.2023 11:05
Общество 26.04.2023 11:05
Волжская ГЭС начала работу в режиме рыбной полки26.04.2023 10:01
Общество 26.04.2023 10:01
«Немного зазевался — и облучен»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о трагедии26.04.2023 09:35
Общество 26.04.2023 09:35
Под Волгоградом военные восстановили понтонную переправу к отрезанному поселку26.04.2023 08:34
Общество 26.04.2023 08:34
«Будут давать, а не продавать»: в Комсомольском саду Волгограда появились два киоска26.04.2023 08:09
Общество 26.04.2023 08:09
Санитарная авиация продолжит работу в Волгоградской области после ЧП с вертолетом25.04.2023 21:22
Общество 25.04.2023 21:22
В Волгограде торжественно отметили 100-летие «Динамо»25.04.2023 20:23
Общество 25.04.2023 20:23
Военные в действии: под Волгоградом скоростной монтаж моста через Ахтубу попал на видео25.04.2023 20:08
Общество 25.04.2023 20:08