Неустойчивая погода сохранится в Волгограде и области до майских праздников

До субботы осадки покинут регион и установится ясная погода с повышением температуры воздуха до +23. Но в субботу все испортит новая порция дождей, которые продолжатся и в последний день недели.
Общество 23.04.2023 21:21
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23.04.2023 21:21
До субботы осадки покинут регион и установится ясная погода с повышением температуры воздуха до +23. Но в субботу все испортит новая порция дождей, которые продолжатся и в последний день недели.
Погода в Волгограде и области до конца следующей недели продолжит капризничать, так что далеко убирать зонты и куртки не стоит. Тепло и солнце будут чередоваться со снижением температуры воздуха и дождями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, так, начало будущей недели ознаменуется кратковременными осадками в некоторых районах региона и туманом. При этом местами ночная температура опустится до нуля, хотя днем будет до +22.Во вторник, 25 марта ожидаются сильные дожди и грозы с ветром до 18 метров в секунду и понижением дневной температуры до +19. Дождливо будет и в среду, 26 марта, но днем прогнозируется до +23.
До субботы осадки покинут регион и установится ясная погода с повышением температуры воздуха до +23. Но в субботу все испортит новая порция дождей, которые продолжатся и в последний день недели.
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