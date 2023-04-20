Общество

Из Волгограда в Турцию с 23 мая полетят туристические чартеры

Общество 20.04.2023 10:03
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20.04.2023 10:03


Чартерные рейсы в Турцию из Волгограда будет выполнять авиакомпания Red Wings два раза в неделю - по вторникам и субботам. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Волгограда, эта туристическая программа рассчитана под конкретного туроператора на срок с 23 мая до конца октября текущего года.  

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