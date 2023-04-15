Общество

«Собрания больше не нужны?»: жители Волжского возмутились ростом квартплаты с 1 мая

Общество 15.04.2023 19:15
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15.04.2023 19:15


В Волжском некоторые управляющие компании предупредили жильцов о грядущем повышении платы за содержание и ремонт жилья. Как рассказали ИА «Высота 102» жители домов по улице Горького, такой новостью их огорошили в ООО «Жилищное хозяйство».
- Повесили вот такое объявление, что с 1 мая повышают нам плату за содержание жилья на 10,1%, на уровень инфляции. Никаких собраний не проводили, взяли и сами так решили, - возмущаются волжане.
По словам горожан, в ООО «ЖК», которая обслуживает несколько десятков домов в старой части города,  им пояснили, что в договорах, заключенных с жильцами, оговаривается такое повышение платы за содержание жилья – не чаще, чем раз в год коммунальщики имеют право поднимать тарифы на уровень инфляции. В ООО "Жилищное хозяйство" уже делали это дважды - в 2017 и в 2019 годах. Но тогда инфляция была не такой высокой. В этом году ситуация другая,  поэтому такое повышение, считают волжане, окажется весьма существенным, тем более -  на фоне уже произошедшего повышения тарифов на другие коммунальные услуги.
- Жаль, что зарплаты наши не выросли на 10% в этом году, - констатируют жители. – И уж тем более, мы не рассчитываем, что после повышения тарифов в качестве обслуживания дома у нас что-то поменяется. В подъездах мы убираемся сами, потолки в местах общего пользования текут после каждого дождя, вода стекает прямо на проводку. Не дай Бог, замкнет и мы все сгорим. Часть заплаток, которые делали в прошлом году на кровле, почти оторвало ветром. Теперь острый металлопрофиль полощется на крыше, как флаг. Того и гляди, оторвет ветром и понесет прямо на пешеходов.
В инспекции госжилнадзора по Волгоградской области пояснили, что управляющие компании могут поднимать тарифы на уровень инфляции, если такой пункт содержится в договоре с жильцами.



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