Где и когда освятить куличи в Волгограде: публикуем список

В Александро-Невском соборе столы для праздничной снеди выставят перед ночным богослужением. Куличи и другие угощения волгоградцев освятят после ранней и поздней литургий (Ранняя начнётся в 0:00, поздняя - в 10:00) .
Уже сегодня освятить пасхальную выпечку волгоградцы смогут в Казанском кафедральном соборе. Корзины, пакеты и узелки с традиционными яствами будут окроплять святой водой каждый час с 13:00 до 21:00 в субботу и с 4:00 до 10:00 – в воскресенье.
С самого утра вереницы прихожан потянутся и в храм Иоанна Кронштадского в Краснооктябрьском районе. Священники проведут чин после Божественной литургии, начинающейся в 10:00. Столы для праздничной снеди уберут после 17:00. В воскресенье куличи и пасхи освятят после ночного богослужения, а также после утренней литургии - с 11:00 до 14:45.
В храме Иоанна Предтечи верующих ждут на освящение пасхальной еды весь сегодняшний день. С 11 до 21:00 священники будут выходить к прихожанам каждый час или даже чаще - по требованию.
В храме Всех Русских Святых в Земле Русской Просиявших зовут разделить радость Пасхи и окропить куличи после ночной литургии. В воскресенье чин освящения повторят в 8:00, 9:00 и в 10:00.
Завтра же с 8:00 до 12:00 горожане могут освятить пасхальную снедь и в храме Сергия Радонежского.
Виктория Чумакова