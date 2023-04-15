Где и когда освятить куличи в Волгограде: публикуем список





Волгоградцы полным ходом готовятся к празднованию Пасхи. Кто-то собирает традиционный набор из уже готовых куличей, а кто-то выставляет тесто для домашней выпечки и украшает творожные пасхи. Где и во сколько горожане смогут освятить продукты для праздничного стола, рассказываем в материале ИА «Высота102». Волгоградцы полным ходом готовятся к празднованию Пасхи. Кто-то собирает традиционный набор из уже готовых куличей, а кто-то выставляет тесто для домашней выпечки и украшает творожные пасхи. Где и во сколько горожане смогут освятить продукты для праздничного стола, рассказываем в материале ИА «Высота102».

- Освящение пасхальной еды – необязательная, но укорененная многовековая традиция. В канун Пасхи люди приносят на освящение праздничные кушания – куличи, пасхи, яйца, мясо, вино. Возвращаясь из храма, они садятся за трапезу и разговляются после Великого Поста, - рассказывает настоятель храма Пресвятой Богородицы в рабочем поселке Средняя Ахтуба протоиерей Олег Кириченко. – Сейчас многие производители пользуются новым маркетинговым ходом, предлагая покупателям уже освященную продукцию. И все же человек, который совершил труд, приготовил сам или купил готовые куличи, принес свой узелок в храм, получил благословение, испытает большую радость. Мы окропляем и самих людей: все улыбаются, смеются, уходят домой с хорошим настроением.В Александро-Невском соборе столы для праздничной снеди выставят перед ночным богослужением. Куличи и другие угощения волгоградцев освятят после ранней и поздней литургий (Ранняя начнётся в 0:00, поздняя - в 10:00) .Уже сегодня освятить пасхальную выпечку волгоградцы смогут в Казанском кафедральном соборе. Корзины, пакеты и узелки с традиционными яствами будут окроплять святой водой каждый час с 13:00 до 21:00 в субботу и с 4:00 до 10:00 – в воскресенье.С самого утра вереницы прихожан потянутся и в храм Иоанна Кронштадского в Краснооктябрьском районе. Священники проведут чин после Божественной литургии, начинающейся в 10:00. Столы для праздничной снеди уберут после 17:00. В воскресенье куличи и пасхи освятят после ночного богослужения, а также после утренней литургии - с 11:00 до 14:45.В храме Иоанна Предтечи верующих ждут на освящение пасхальной еды весь сегодняшний день. С 11 до 21:00 священники будут выходить к прихожанам каждый час или даже чаще - по требованию.В храме Всех Русских Святых в Земле Русской Просиявших зовут разделить радость Пасхи и окропить куличи после ночной литургии. В воскресенье чин освящения повторят в 8:00, 9:00 и в 10:00.Завтра же с 8:00 до 12:00 горожане могут освятить пасхальную снедь и в храме Сергия Радонежского.