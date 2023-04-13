44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследству





Лишь 45% респондентов сдавали генетические тесты. Из них 34% для определения совместимости с партнером, треть (33%) для того, чтобы узнать о переносимости продуктов, 19% – для уточнения переносимости лекарств и БАДов, 12% – чтобы обнаружить наследственные заболевания, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*. 46% респондентов из тех, кто сдавал генетический тест, рассказали, что у них обнаружили наследственные заболевания или они имеют генетическую предрасположенность к заболеваниям.

Чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, важно проходить профилактические медосмотры и различные исследования, в том числе генетические. Но, судя по данным опроса, делают это меньше половины респондентов: только 48% проходит регулярные медицинские обследования. Из них 35% делают это время от времени и лишь 13% – ежегодно или чаще. Каждый пятый респондент (21%) совсем не проходят обследования, а каждый четвертый лишь планирует начать это делать. Среди тех, кто не проходит обследования, 31% не видят в этом смысла из-за ощущения отсутствия проблем со здоровьем, 24% ответили, что не знают, почему этого не делают, а 15% не знают, как правильно подобрать программу исследования. 15% боятся медицинских манипуляций, столько же – не могут оплатить необходимые процедуры, а 5% сослались на нехватку времени.

Чаще всего волгоградцы обращают внимание на генетику при решении проблем со здоровьем. 43% знают о возможностях генетических тестов, 49% опрошенных их сдавали. Половина респондентов сталкивались с наследственными заболеваниями у себя или своих близких. 42% узнали о наличии таких заболеваний случайно в процессе медобследования, 27% – после проявления болезни, а 23% о наследственных заболеваниях в семье рассказали родственники.

35% волгоградцев не понимают, для чего нужно сдавать генетические тесты, а 15% сознательно не хотят заранее знать о рисках возникновения заболеваний и держать их под контролем. В то же время, треть респондентов заинтересованы в покупке медицинской страховки с возможностью прохождения генетических тестов.

Преимущество генетических исследований не только в выявлении рисков развития заболеваний, это возможность узнать о непереносимости различных категорий продуктов, лекарств, склонности к дефициту витаминов и минералов. Также есть генетические тесты, которые позволяют узнать о наличии талантов и спортивных перспектив. Все это помогает раскрыть свой потенциал и потенциал своих детей, максимально эффективно используя те навыки и таланты, которые заложены природой. Генетические исследования входят в состав комплексных страховых программ СК «Росгосстрах Жизнь» и позволяют выявить риски заболеваний задолго до их возникновения, проконсультироваться с генетиком, составить оптимальную программу профилактических осмотров и коррекции образа жизни для минимизации развития этих заболеваний. Если заболевание все-таки разовьется, то страховая компания организует медицинскую помощь с использованием новейших методов диагностики и лечения в лучших клиниках, – говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

*Опрос 1221 респондентов проведен во всех регионах России в марте-апреле 2023 года.