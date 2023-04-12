В Волгограде расширят территорию облбольницы №1

Общество 12.04.2023 20:01
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12.04.2023 20:01
Сегодня, 12 апреля, городские депутаты внесли изменения в Карту градостроительного зонирования, предусматривающие расширение территории Волгоградской областной клинической больницы №1.
- Речь идет о земельном участке, расположенном по ул. Бурейской Дзержинского района. Данная территория имеет вид разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Волгоградская областная клиническая больница №1 обратилась с ходатайством об изменении границ прилегающего участка в целях обеспечения хозяйственной деятельности, - пояснили в пресс-службе гордумы.
Внесены изменения и в решение «Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Волгограда и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». Поясняется, что документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.
Проект предусматривает дополнительную возможность приобретения предпринимателями данной категории объектов движимого имущества с рассрочкой платежа от 3 до 5 лет. Сейчас рассрочка платежа для недвижимого имущества составляет от 5 до 8 лет.
Фото из архива ИА «Высота 102» / скриншот Яндекс.Карты
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