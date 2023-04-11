В Волгограде на смену холодам и ветрам начала апреля приходят долгожданные солнечные дни. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» прошелся по городским улицам, чтобы поймать тот самый момент, когда все только начинается, но еще ничего не обещано.









Желтый «ковер» из первоцветов украсил подступы к главной высоте России — Мамаеву кургану. Цветы здесь «заявили» о себе одними из первых в городе.









Цветение абрикосов — верная примета по-настоящему вступившей в свои права весны. Абрикосовые деревья начинают цвести еще до распускания листьев.









На набережной и Аллее Героев все больше неспешно прогуливающихся горожанам. Кажется, что больше всех приходу тепла радуются песели. Некоторые из них уже осваивают качели и позируют, словно для глянцевого журнала.









Не отстают от собак и голуби. Некоторые пернатые щеголяют необычной раскраской, в то время как другие явно завидуют утке и селезню, плескающимся в пруду.









И пока некоторые идут, уткнувшись в экраны смартфонов, доставщик еды, вливаясь в весенний ритм, исчезает в лабиринтах улиц.









Первые одуванчики, словно надежда на лучшее. Мимо проходят семейные пары с колясками, пока рядом рассекают равнодушно автомобили.









Как писал Эдуард Лимонов — «весна — пора любви и легких китайских построек… и как мило, как непостоянно шумит утром чайник, предвещая великие перемены». Да будет так.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»