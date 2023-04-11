



На сцене Центрального концертного зала Волгоградской филармонии состоялся грандиозный гала-концерт хоровых коллективов-победителей Регионального хорового фестиваля «Волгоград хоровой- 2023». Инициатором и организатором этого глобального события выступил Волгоградский институт искусств и культуры. Гала-концерту предшествовал отборочный этап, в конкурсных прослушиваниях которого приняли участие 47 творческих коллективов из тринадцати районов Волгоградской области.

В юбилейный год празднования 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, репертуар исполняемых произведений включил в себя обязательную программу патриотического содержания. Началу гала-концерта в фойе Волгоградской филармонии предшествовало выступление студенческого камерного оркестра кафедры оркестрового исполнительства ВГИИК под управлением Сергея Васильевича Шитова. Великолепное инструментальное исполнение артистов чудесным образом предшествовало главному событию дня — концерту хоровой музыки.





В приветственном слове и.о. ректора ВГИИК доктор искусствоведения, профессор Оксана Игоревна Луконина, обращаясь к участникам фестиваля сказала

— Филиал Всероссийского хорового общества в Волгоградской области, во главе с председателем Мариной Ивановной Котовой - профессором, деканом факультета искусств ВГИИК, выполняя цели и задачи, поставленные самим Валерием Абисаловичем Гергиевым - председателем Всероссийского хорового общества, раскрыл свой потенциал!

Миссия возродить и сберечь хоровую культуру России: церковное хоровое пение, любительское хоровое движение советской эпохи, уникальные традиции отечественного академического хорового исполнительства реализуется в полной мере! Это наша общая цель. Нет более верного пути приобщения самых разных слоев населения к сокровищнице духовной, классической музыки, к гениальным сочинениям великих композиторов прошлого и современности, возрождению престижа профессии хормейстера. Хоровое пение всегда было созвучно русской душе. Ведь первое, что родилось в разрушенном городе, едва отгрохотали залпы Сталинградской битвы — Волгоградская хоровая капелла. Сегодня в регионе проходит много конкурсов, существует много хоров, но они разрозненны. Фестиваль «Волгоград хоровой -2023» объединил на главной концертной площадке области 720 человек в возрасте от 6 до 90 лет! Это хоры академического и народного направлений, профессиональные и любительские коллективы. Фестиваль «Волгоград хоровой - 2023» — серьезный старт проекта государственной важности.





Оксана Игоревна поблагодарила партнера проекта — Волгоградскую филармонию, и «Всероссийское хоровое общество» за поддержку.

23 коллектива, отличившиеся ярким и самобытным исполнением, из городов Волгограда и Волжского, Светлоярского, Городищенского, Ленинского, Калачевского районов Волгоградской области, а также гости из города Саратова стали победителями фестиваля.

Удивительно, что тема патриотизма и передача на сцене участниками трепетного отношения к ней настолько затронула чувства зрительного зала, что на разницу в уровне исполнительской подготовки коллективов мало кто обращал внимания. На сцене, несмотря на статичную расстановку хоров происходило невероятное! Все коллективы демонстрировали умение работать над драматургией создаваемого образа, четко выстроенная организаторами сюжетная линия из представленных произведений и трансляция видеоряда на экране концертного зала погружала зрителя в атмосферу передаваемых хором эмоций, заставляло публику сопереживать каждому концертному номеру. Исполнение тысячью голосами всего зрительного зала фрагмента Сюиты для хора с оркестром И. Дунаевского в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени Н. Калинина под управлением Андрея Лапина стало незабываемым завершением гала-концерта.

Высокий уровень подготовки коллективов настолько впечатлил компетентное жюри, что вместо двух предполагаемых Гран-при единогласным решением высшую награду получили пять коллективов: >Народная самодеятельная академическая хоровая капелла имени В.Д. Башкатова и Народный самодеятельный хор имени Г. Пономаренко «Волжские зори» Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда, Концертный хор Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Сводный народный хор Волгоградского государственного института искусств и культуры, Сводный хор образцового художественного хора «Фантазия» и образцового художественного ансамбля песни «Эдельвейс» Детской школы искусств №2. Кроме этого, лауреатам 1 степени были вручены восемь специальных дипломов за проявление особых качеств и яркое исполнительское мастерство во время выступлений.

Как отметила председатель филиала Всероссийского хорового общества в Волгоградской области, член жюри фестиваля М.И. Котова:

— Фестиваль «Волгоград хоровой» — проект, который сегодня очень важен для нашего региона. Нам есть, чем гордиться и есть путь, по которому следует идти… Хоровое искусство — особое, оно объединяет самых разных людей независимо от религии, национальности, социального положения, учит взаимопониманию и взаимному уважению. Как один из способов расширения и укрепления хорового движения в Волгоградской области организаторы Регионального фестиваля «Волгоград хоровой» надеются на его ежегодное проведение при поддержке государственных и муниципальных органов, юридических и физических лиц, средств массовой информации, при взаимодействии между творческими коллективами и культурно-образовательными организациями и учреждениями региона.