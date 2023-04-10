







Волгоградцы поделились своим мнением от покупки товаров в интернет-магазинах, приняв участие в опросе, организованном региональным управлением Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в опросе приняли участие 257 человек, из них 208 – это женщины.





Волгоградцы назвали причины совершения покупок в интернете - то экономия времени, возможность ознакомиться с отзывами и более низкие цены на товары.





Участники опроса также признались, что отдают предпочтение российским Интернет-магазинам – 72%, а зарубежным - 28%. Российским ресурсам волгоградцы доверяют больше из-за возможности в случае необходимости защитить свои права.





Большинство онлайн-покупателей заказывают в магазинах одежду и обувь, данные товары на первом месте, второе место занимают косметика и парфюмерия, на третьем - мобильные устройства, на четвертом месте - продукты питания, товары для дома, книги, детские товары и игрушки, компьютеры и программное обеспечение, украшения и часы. Реже через Интернет заказываются мебель, лекарства и медицинские товары, спортивные товары, автозапчасти, строительные материалы и инструменты.





Наиболее распространенными нарушениями в сфере дистанционной продажи товаров являются: продажа некачественного товара – 30%, нарушение сроков доставки товара – 22%, товар не соответствовал заказанному – 19%, предоставление не полной информации о товаре– 15%, невозможность разрешить конфликтную ситуацию – 14%.





Кроме того, при возврате денежных сумм за качественный товар нарушались сроки, предусмотренные законодательством, в 78% случаев.





72% граждан отметили, что отстаивали свои потребительские права до полного разрешения вопроса. Для чего обращались с письменной претензией к продавцу – 69% опрошенных, пытались решить вопрос с продавцом по телефону – 45%, а 9% - направляли заявления в контролирующие органы. В суд обратились 4 человека из опрошенных.



