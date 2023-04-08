Общество

Аллергикам приготовиться: в Волгограде фиксируют повышенную концентрацию березовой пыльцы

Общество 08.04.2023 15:44
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08.04.2023 15:44


Жителям Волгограда страдающим от аллергии, стоит быть осторожными. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе фиксируется повышенная концентрация пыльцы березы.

— Высокие значения в 4 из 5 возможных баллов продержатся до 13 апреля, — сообщает информагентство со ссылкой на данные сервиса Gismeteo. — На сегодня концентрация пыльца равна трем баллам при порывах ветра до 15 м/с. 

Согласно данным из открытых источников, пик аллергии на пыльцу березы приходится на период с конца апреля до конца мая в зависимости от погодных условий. При попадании частичек на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, у людей с аллергией развивается воспалительная реакция. Самые частые проявления — зуд в носу, насморк с обильным отделяемым, чихание, покраснение и зуд глаз, слезотечение.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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