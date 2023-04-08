Глютен, диеты и «смерть» в спортзале: волгоградский врач разрушил мифы о здоровом образе жизни

В последнее время в СМИ, на ТВ и в Интернете пропагандируют здоровый образ жизни. Веганы, модные спортивные блогеры, помешанные на запредельных нагрузках тренеры, готовы раздавать свои советы направо и налево, зачастую не задумываясь о последствиях.

В Сети каждый день распространяются бесполезная и даже вредная информация о том, как сохранить здоровье, оставаться вечно молодым и красивым.

На волнующие волгоградцев вопросы о мифах ЗОЖ ответил главный внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области, главврач регионального центра общественного здоровья Алексей Покатилов.

1. Правда ли, что продукты животного происхождения и глютен вредны для человека?

— Нет, продукты животного происхождения содержат незаменимые аминокислоты — те самые «кирпичики», из которых строится мышечная ткань, — заявляет доктор. — Что касается глютена — особого растительного белка или клейковины, как его еще называют, то его опасность несколько преувеличена. Он может навредить только тем, у кого есть непереносимость этого белка или некоторые заболевания, например, целиакия.

Доктор не советует запрещать себе ржаные, пшеничные, ячменные или овсяные блюда, потому что в этих продуктах содержатся необходимые организму витамины группы В, железо, магний, марганец, селен, фосфор.

2. Правда, что в обезжиренных продуктах и продуктах с сахарозаменителями больше пользы?

— Что касается так называемых «диетических» продуктов, то их польза весьма сомнительна: ведь в них добавляют синтетические подсластители, красители, консерванты и пальмовое масло для увеличения срока хранения и вкуса, — утверждает Алексей Покатилов.

3. Если давать себе экстремальную физическую нагрузку, можно ли прийти в форму быстрее?

— Излишне нагружать неподготовленный организм ни к чему. Нагрузку нужно давать постепенно иначе это может првиести к серьезным проблемам со здоровьем, — поясняет медспециалист.

4. Что же такое — здоровый образ жизни?

— Здоровым, с медицинской точки зрения, называется такой образ жизни человека, который позволяет ему сохранить и укрепить здоровье и уменьшить риск возникновения заболеваний. Всегда присутствуют так называемые модифицируемые факторы риска развития заболеваний, обусловленные образом жизни, убрав которые можно в разы снизить риск возникновения многих неприятных «болячек», в том числе и онкологии, — отмечает врач.

Специалист поясняет, что эти факторы давно известны. К ним относятся, в том числе, неправильное питание с избытком жиров, простых углеводов и дефицитом клетчатки, а также недостаточная физическая активность.

— К факторам негативно влияющим на организм человека, также относят избыточную массу тела, курение, злоупотребление алкоголем, высокий уровень артериального давления, — продолжает Покатилов. — И на эти факторы может влиять сам человек.





Медик уточняет, что принципы ЗОЖ достаточно просты и включают в себя сбалансированное питание, физические нагрузки, оптимальный режим дня, отсутствие вредных привычек и умение управлять стрессом.

— Следует помнить, что любая диета или разгрузочные дни назначаются врачом при наличии необходимости, а вот применение диеты, которая помогла подружке или знакомому, не принесет ничего, кроме вреда, — уверен специалист. — Сбалансированное питание предполагает разнообразный рацион, включающий мясные и молочные продукты, полезные жиры, сезонные овощи и фрукты, цельнозерновые продукты и крупы.

Главный внештатный специалист облздрава рекомендует ограничить потребление сладкого (сахара) и соли, стать более равнодушными к кондитерским изделиям и рафинированным продуктам.

— Также не злоупотребляйте полуфабрикатами и жареной пищей, — добавляет врач. — Что касается физической активности — необязательно покупать дорогие абонементы в тренажерный зал. Согласно исследованиям, достаточно ежедневной получасовой физической активности. Делайте утреннюю зарядку, занимайтесь скандинавской ходьбой, подвижными играми, танцами. Летом вставайте на ролики или катайтесь на велосипеде, а зимой «познакомьтесь» с лыжами или коньками.





Покатилов подчеркивает, что важен и полноценный сон, помогающий организму восстановиться физически и психически.

— Спать необходимо не менее семи-восьми часов. Важно соблюдать распорядок дня, независимо от насыщенности событиями и загруженности на работе, — утверждает медик. — И помните, что ЗОЖ — не конечная цель, а действительно образ жизни. Выбирайте тот спорт, который нравится именно вам, стройте режим дня в соответствии со своими биологическими особенностями и тогда путь к здоровью не будет тяжкой обязанностью, а станет здоровым стилем жизни.

Фото: архив ИА «Высота 102»