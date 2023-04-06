Треть россиян признались, что боятся врачей

Общество 06.04.2023 15:11
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06.04.2023 15:11
Наибольший страх у россиян вызывают стоматологи (21%) и онкологи (20%), выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса 1220 россиян ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля). Причем каждого десятого респондента пугают не сами медицинские манипуляции, а цена лечения.
34% респондентов рассказали, что испытывают страх при походе к врачу. Из них 20% боятся не всех врачей, а только медиков определенных специализаций, тогда как 14% — всех докторов. У 48% фобия на врачей появилась уже во взрослом возрасте.
42% из тех, кто боится врачей, признались, что из-за страха оттягивали приемы, которые требовали медицинских манипуляций, а 28% ждали, что “пройдет само”. Любопытно, что половина опрошенных (53%) не могут ответить на вопрос, чего именно они боятся. Для остальных причинами страха являются возможный диагноз и его последствия (16%) и цена лечения (10%).
Из медицинских процедур россияне больше всего боятся хирургических операций (24%), стоматологических процедур (19%), гинекологических/урологических манипуляций (17%), общей анестезии или наркоза (16%), гастроскопии (11%).
Перед посещением врача часть россиян проводят подготовку к приему. Так, 14% заранее “гуглят” свои симптомы и пытаются поставить примерный диагноз, еще столько же делятся переживаниями с близкими, а 12% готовят список вопросов, которые планируют задать врачу.
Снизить стресс при посещении врача четверти респондентов помогла бы уверенность, что медицинская процедура пройдет быстро и безболезненно, а 21% — дружелюбная атмосфера и улыбчивость врача. Еще 15% опрошенных было бы спокойнее, если бы врач пояснял каждый шаг лечения.
Кроме того, 64% россиян уверены, что врач должен выполнять функции психолога, например, пытаться успокоить или ободрить пациента.
Также россияне рассказали, что дополнительно тяготит их при походе к медикам (открытый вопрос. можно было давать более одного варианта ответа). Для 45% респондентов неудобным является время для посещения врача, 30% бывает сложно записаться к узкому специалисту, а 27% пожаловались на плохой сервис в районной поликлинике.
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