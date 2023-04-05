Оказавшийся в зоне СВО волгоградец вернул сыну многотысячный долг

Житель Волгоградской области вернул долг по алиментам, оказавшись в зоне СВО. Как уточнили в Быковском районном отделении судебных приставов ГУФССП России, мужчина за несколько лет накопил задолженность перед ребенком в размере 126 тысяч рублей и добровольно погашать их не планировал.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил на должника штрафные санкции, и деньги начали списывать с банковской карты мужчины.

– Однако меры принудительного исполнения позволили взыскать лишь незначительную часть задолженности. В целях скорейшего восстановления права ребенка на получение содержания от родителя, судебный пристав привлек должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Назначенное судом наказание в виде 30 часов обязательных работ мужчина отработал, но к погашению долга так и не приступил, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП. – Встал вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, но в скором времени мужчина в полном объеме погасил задолженность по алиментам.

Выяснилось, что житель Дубовского района оказался в числе мобилизованных. В зоне СВО он вспомнил о долге перед сыном.

– Мужчина погасил долг и в данный момент регулярно перечисляет средства бывшей жене на содержание 10-летнего сына, – сообщают в регионом УФССП.