В Волгограде накануне Пасхи многие горожане отправились на кладбища для наведения порядка на могилах усопших родственников. Одновременно в редакцию ИА «Высота 102» стали поступать сообщения от читателей с жалобами на горы мусора возле захоронений. Волгоградцы сообщают, что сухие ветки и другие отходы с отдаленных участков либо не вывозят вообще, либо делают это крайне редко. Куда сообщать о таких случаях, пояснили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

– Вопросы по качеству уборки мест общего пользования на кладбищах горожане могут задать по телефону 39-72-53, либо направив письменное обращение с точным указанием места и контактами для обратной связи на электронную почту: gh_gh@volgadmin.ru, – пояснили в мэрии. – Также обращения можно направлять в адрес департамента городского хозяйства администрации Волгограда: 400001 г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 16А.

В мэрии напоминают, что в настоящее время на территории городских кладбищ сотрудники специализированной организации проводят работы по благоустройству.

– Образующиеся в результате уборки сухие и аварийные ветки деревьев и листва временно складируются на участках общего пользования, после чего вывозятся на утилизацию, – утверждают в администрации. – Основной объем работ по уборке планируется выполнить до праздника православной Пасхи – 16 апреля. Завершатся работы к 1 мая.

В связи с уборкой на кладбищах в Волгограде с 5 апреля временно ограничен въезд транспорта на территории. Пропускают автомобили только по графику.