Общество

В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусы

Общество 04.04.2023 14:31
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04.04.2023 14:31


В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, в Волжском Волгоградской области будут курсировать автобусы №14. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города,  для удобства горожан, посещающих храмы города, где пройдут службы, с 2:45 до 4:05 выйдут дополнительные автобусы по маршруту  «37 микрорайон – гипермаркет «Магнит».  Кроме того, в  дни Вербного воскресенья (9 апреля), Пасхи (16 апреля), Красной горки (23 апреля) и Радоницы (25 апреля) муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732»  организует движение дополнительных автобусов маршрутов № 60, № 62 и других.  

В эти даты до кладбища № 2 с 8:00 до 16:00 будут совершать поездки дополнительные маршруты № 60 «Парк – Кладбище № 2» и № 62 «30 микрорайон – Кладбище № 2». Интервал движения между рейсами составит 20 минут.

Напомним, что до центрального входа кладбища № 2 также можно добраться городскими маршрутами № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»; № 11 «32 мкр. – пос. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия»; № 34 «ЖДВ – ЛПК»; № 41 «37 мкр. – СНТ «Волга»; № 42 «37 мкр – СНТ «Цветущий сад». Отметим, что до входа на кладбище № 2 со стороны часовни совершают поездки автобусы № 51 «37 мкр – СНТ «Исток»; № 109 «32 мкр – СНТ «Степное-2» и № 117 «ЖДВ – Верхнее Погромное».

К новому кладбищу, расположенному по улице Александрова, 99, осуществляют движение автобусы маршрута № 55 «37 мкр. – Новое кладбище».

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