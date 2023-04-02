В Волгограде заложили камень на месте строительства нового храма









Сегодня, 2 апреля, в Волгограде заложили камень под строительство храма Сретения Господня. Как сообщили в Волгоградской епархии, освящение места совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

- Установлен крест и памятный камень с надписью о сегодняшнем событии. Площадка под церковь расположена в Краснооктябрьском районе по улице Жданова, 45, - сообщили в епархии.













Несколько лет на этом месте расположено временное здание, где совершаются богослужения, сформировалась православная община. Настоятель прихода – иерей Олег Золотовский.

Фото: Волгоградская епархия



