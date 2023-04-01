В Волгограде 1 апреля изменилось расписание электричек

Фото Приволжской железной дороги
Общество 01.04.2023 07:26
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01.04.2023 07:26
Фото Приволжской железной дороги
В Приволжской железной дороге сообщили об изменениях в расписании пригородных поездов. Как передает ИА «Высота 102», так, в связи с началом дачного сезона в волгоградском регионе с 1 апреля назначены дополнительные пригородные поезда:
• №6201 Тракторная-Пассажирская – Канальная отправлением со ст. Тракторная-Пассажирская по средам, субботам, воскресеньям в 6:54, прибытием на ст. Канальная в 8:45;
• №6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная по средам, субботам, воскресеньям в 18:24, прибытием на ст. Волгоград-1 в 19:46.
С 3 апреля изменится время отправления трех пригородных поездов:
• №6305 Волгоград-1 – Шпалопропитка будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 7:32 (позже на 1 минуту);
• №6332 Волгоград-1 - Тракторная Пассажирская будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 7:10 (раньше на 10 минут);
• №6615 Волгоград-1 – Суровикино будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 6:45 (раньше на 1 минуту).
С 5 апреля по 15 ноября изменится также расписание пригородного электропоезда № 6201. Он будет отправляться со ст. Тракторная-Пассажирская в 6:30 (раньше на 24 минуты), прибывать на ст. Канальная в 8:17 (раньше на 28 минут).
Фото Приволжской железной дороги
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