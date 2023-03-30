До конца приема заявок в Усть-лабинский университетский лицей осталось три недели

Три недели осталось до конца приема заявок в Усть-лабинский университетский лицей для талантливых детей. Здесь ждут учеников из любого региона страны, причем учеба и проживание бесплатны.

Лицей расположен в тихом, безопасном и уютном Усть-Лабинске — небольшом городе в глубине Краснодарского края. Его создание поддержал фонд российского промышленника и мецената Олега Дерипаски. По замыслу самого основателя, миссия лицея — стать социальным лифтом для талантливой молодежи и сформировать новую научно-техническую элиту России.





В лицее ученики 7-10 классов углубленно изучают точные науки — математику, физику, информатику, химию и биологию, получают качественное и бесплатное образование по международным стандартам и готовятся к поступлению в лучшие вузы страны, в первую очередь - МГУ.

Инфраструктура Первого Университетского лицея занимает в Усть-Лабинске 4,5 га. Это учебный корпус с современными аудиториями и лабораториями, двухэтажной библиотекой, актовым и обеденным залами; спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерными залами, кампус для проживания лицеистов и большая парковая зона. На улице оборудованы стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса.

Подать заявку на обучение необходимо до 14 апреля. Подробная информация на сайте