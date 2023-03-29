В Волгограде закупят книги про Сталинград на 3 миллиона рублей

В Волгограде приобретут партию сувенирной продукции за 3 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупку разместило ГКУ Волгоградской области «Центр информационного и материально-технического обеспечения».

Согласно техническому заданию, планируется приобрести сборники, справочники и энциклопедии на тему Сталинградской битвы и жизни города в годы войны.

Так, учреждение закупает 300 экземпляров «Энциклопедический справочник: Волжско-Каспийский бассейн в 1942-1943г.: обеспечение коренного перелома в войне», столько же сборников архивных материалов «Потребительская и промысловая кооперация Сталинградской области (1942)», 400 статистических справочников «Сталинградская область в годы войны, цифры, факты» и 1000 штук энциклопедий «Сталинградская битва», 8-е издание. Еще одна позиция закупки – 1000 пакетов.

Все сборники и справочники должны быть изготовлены из мелованной бумаги.