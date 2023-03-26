Многие разбежались: в Волгограде ищут арендаторов на опустевшие места в бывшем «СуперМАНе»









После прекращения работы «СуперМАНа» в Волгограде, который располагался на площадях Центрального рынка на улице Советской, из этого здания ушли и другие мелкие предприниматели, которые работали по соседству с продуктовым супермаркетом.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГИС Торги, МУП «Центральный рынок» выставил на продажу сразу 12 помещений, которые раньше занимали магазины одежды, косметики, постельного белья. Все они когда-то располагались на входе в супермаркет. Торговые площади были рентабельны, так как тогда посетителей было много. Горожане приходили за покупками в «СуперМАН» и попутно забегали в многочисленные магазинчики, которые находись рядом с ним.

Судя по всему, торговля стала уже не та после смены якорного арендатора.

В настоящее время на торги выставлены небольшие помещения площадью от 3,4 до 100,9 кв.м. по 12 лотам. Право заключить договор аренды получит тот, кто предложит наибольшую цену.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 13 апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102»