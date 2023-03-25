На пляже под Волгоградом девушка открыла купальный сезон 24 марта

Общество 25.03.2023 14:24
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25.03.2023 14:24
Изумление и восхищение у немногочисленных отдыхающих дачников на городском пляже Волжского Волгоградской области на улице Набережная вызвала смелая девушка, которая накануне, 24 марта открыла купальный сезон гораздо раньше официальной даты. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, девушка пришла на пляж в одном халатике и, сбросив одежду, спокойно зашла в Ахтубу. Окунувшись, она вышла на берег и еще позагорала на весеннем солнце.
Несмотря на теплую погоду, купаться в марте отваживаются единицы. Очевидцы оценили заход в ледяную воду неизвестной купальщицы и выразили свой восторг аплодисментами.
Фото читательницы ИА "Высота 102" Елены Т.
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