







Сегодня, 24 марта, специалисты Института прикладной геофизики Росгидромета сообщили о сильной магнитной буре. По данным сайта GisMeteo, в Волгограде на протяжении дня фиксировались различные колебания магнитного поля от сильной бури до небольших возмущений.

В выходные в Волгограде таких всплесков метеоактивности уже не будет. Незначительные колебания возможны на отметках по шкале от 2 до 4. Отметим, что под значением 7 указывается сильная буря, а 9 – это уже экстремальный шторм.

В основном от этих колебаний страдают метеозависимые люди. У них в период сильных возмущений магнитного поля возможен упадок сил, бессонница, головные боли и рассеянность.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»