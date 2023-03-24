Общество

Головные боли и бессонница: магнитная буря испытывает метеозависимых в Волгограде

Общество 24.03.2023 21:15
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24.03.2023 21:15



Сегодня, 24 марта, специалисты Института прикладной геофизики Росгидромета сообщили о сильной магнитной буре. По данным сайта GisMeteo, в Волгограде на протяжении дня фиксировались различные колебания магнитного поля от сильной бури до небольших возмущений.
В выходные в Волгограде таких всплесков метеоактивности уже не будет. Незначительные колебания возможны на отметках по шкале от 2 до 4. Отметим, что под значением 7 указывается сильная буря, а 9 – это уже экстремальный шторм.
В основном от этих колебаний страдают метеозависимые люди. У них в период сильных возмущений магнитного поля возможен упадок сил, бессонница, головные боли и рассеянность.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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