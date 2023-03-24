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Имена двух участников СВО увековечили в Волгоградской области

Общество 24.03.2023 11:03
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24.03.2023 11:03



Мемориальные доски на фасаде Ленинской школы №1 в Волгоградской области открыли в честь двух ее выпускников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава района Андрей Денисов,  Шабунин Владислав Алексеевич и Чурзин Руслан Викторович героически погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
- Они были учениками этой школы. Собравшиеся склонили головы перед подвигом воинов, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы, - сообщил глава района. 
Известно, что Владислав Шабунин и Руслан Чурзин удостоены ордена Мужества посмертно.
Фото: Андрей Денисов / t.me

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