Имена двух участников СВО увековечили в Волгоградской области









Мемориальные доски на фасаде Ленинской школы №1 в Волгоградской области открыли в честь двух ее выпускников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава района Андрей Денисов, Шабунин Владислав Алексеевич и Чурзин Руслан Викторович героически погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

- Они были учениками этой школы. Собравшиеся склонили головы перед подвигом воинов, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы, - сообщил глава района.

Известно, что Владислав Шабунин и Руслан Чурзин удостоены ордена Мужества посмертно.

Фото: Андрей Денисов / t.me



