







Сотрудники РПН в марте совершили 7 профилактических визитов в учреждения образования Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, специалисты посетили МКДОУ «Новоаксайский детский сад», МКОУ «Новоаксайская СШ», МКОУ «Шебалиновская СШ», МКДОУ «Шебалиновский детский сад «Незабудка», МКОУ «Ильмень-Суворовская СШ», МКДОУ «Ильмень-Суворовский детский сад «Колокольчик», МКОУ «Ленинская СШ».





Сотрудники исследовали пробы питьевой воды и замерили мебель в учреждениях на соответствие возрасту детей. Отклонений от нормативных параметров физических факторов, а также при проведении лабораторных исследований не выявлено, отчитались в РПН.





Здесь отметили, что профилактический визит не имеет целью привлечение контролируемого лица к административной ответственности. Задача таких мероприятий – указать на имеющееся нарушение для его дальнейшего устранения.