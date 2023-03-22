«Просто ошибка»: «Волгомясомолторг» опроверг нарушения в производстве мороженого

Межрегиональное управление Россельхознадзора накануне сообщило о обнаружении партии подозрительного мороженого на АО «Волгомясомолторг». В частности, сообщалось, что предприятие уличили в нарушении принципа прослеживаемости пищевой продукции. В связи с этим в адрес АО, по информации управления, было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сегодня, 22 марта, в АО «Волгомясомолторг» прокомментировали ситуацию. Как заверили на производстве ИА «Высота 102», вся производимая продукция соответствует предъявляемым требованиям.

– Система «Меркурий» прослеживает движение сырья молочной продукции на основе создаваемой — ветеринарно-сопроводительной — документации (ВСД), которая бывает производственной – на этапе изготовления продукции и транспортной – при доставке продукции. Создание ВСД происходит в электронном виде. В начале февраля 2023 года сотрудником нашей компании была допущена ошибка при создании производственного ВСД, а именно пересорт шоколадного и ванильного пломбира, партия объемом 180 кг., – прокомментировал директор АО Давид Акопджанян. – Ошибка была замечена, но исправлению в программе производственные ВСД не подлежат. Поэтому документально были проведены операции выпуска продукции, инвентаризации и списания по итогам инвентаризации. Остатки продукции — ванильного и шоколадного пломбира стали корректными. Таким образом, технологический процесс производства мороженого АО «Волгомясомолторг» не нарушен. Мороженое произведено из натурального сырья.

В компании уточнили, что ошибку при оформлении ВСД невозможно исправить после ввода в систему.

— «Волгомясомолторг» в непростой экономической ситуации, продолжает выпускать качественную продукцию. Качество подтверждено участием в мониторинге Россельхознадзора и протоколами производственного контроля. Ошибка, допущенная в программе, не даёт оснований для выводов о том, нашей компанией введено в оборот и направлено на реализацию 180 кг мороженого неизвестного происхождения, – резюмировал руководитель предприятия.