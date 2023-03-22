Общество 22.03.2023 10:45
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22.03.2023 10:45
Первого заместителя главы Городищенского района в Волгоградской области оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения местной жительницы.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, чиновнику назначено 5 тысяч рублей штрафа по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
На сайте администрации Городищенского района указано, что первым заместителем главы района является Александр Сафонов.
Установлено, что администрацию обратилась жительница района по вопросу предоставления информации о земельном участке. Чиновник направил ей отказ в предоставлении муниципальной услуги на основании регламента «Предоставление копий, дубликатов документов о ранее приватизированном имуществе, земельных участках». Однако женщина не просила предоставлять ей копии каких-либо документов, поэтому ответить ей должны были в соответствии с требованиями ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Постановление о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 3 Городищенского судебного района Волгоградской области. Оно вступило в законную силу. Заявление жительницы района рассмотрено.
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