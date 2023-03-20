Общество

На благоустройство в Волгоградской области направят 2 млрд рублей в 2023 году

Общество 20.03.2023 12:02
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20.03.2023 12:02



В Волгоградской области на благоустройство общественных пространств в текущем году будет направлено более 2 миллиардов рублей. Об этом, как сообщили в обладмине, заявил сегодня, 20 марта, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.
- В общей сложности в этом году в Волгоградской области планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объём финансирования стоимость проектов благоустройства составит более 2 млрд руб. В настоящее время завершается контрактование объектов, - сказал глава региона.
По его словам, муниципальным образованиям, где будут реализовываться эти проекты, необходимо завершить все подготовительные работы. Также губернатор затронул тему предстоящих субботников, которые пройдут в регионе.
- Работы традиционно необходимо проводить во взаимодействии с органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, управляющими компаниями, с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций, жителей, общественности, — подчеркнул Бочаров.
По итогам оперативного совещания профильному блоку областной администрации совместно с главами муниципальных образований были поставлены следующие задачи:
— обеспечить проведение комплексной работы по приведению в порядок после зимнего периода территорий всех муниципальных образований Волгоградской области;
— определить порядок и график проведения традиционных субботников во всех муниципальных образованиях региона. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарём, оборудованием, техническими средствами, автотранспортом;
— отдельное внимание обратить на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений и подъездных путей к ним, кладбищ и прилегающих к ним территорий;
— совместно с руководителями предприятий и организаций обеспечить уборку и приведение в надлежащее состояние территорий, находящихся в собственности и в аренде у хозяйствующих субъектов, прилегающих зон;
— в плановые сроки, согласно заключённым государственным и муниципальным контрактам, приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства. Обеспечить своевременное финансирование работ и контроль за ходом реализации проектов благоустройства;
— все работы завершить до майских праздников.
Как ранее сообщало информагентство, в Волгограде первый общегородской субботник пройдет уже 8 апреля.
Фото: администрации Волгоградской области

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