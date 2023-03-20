







В Волгоградской области на благоустройство общественных пространств в текущем году будет направлено более 2 миллиардов рублей. Об этом, как сообщили в обладмине, заявил сегодня, 20 марта, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

- В общей сложности в этом году в Волгоградской области планируется благоустроить порядка 350 общественных территорий и пространств. Общий объём финансирования стоимость проектов благоустройства составит более 2 млрд руб. В настоящее время завершается контрактование объектов, - сказал глава региона.

По его словам, муниципальным образованиям, где будут реализовываться эти проекты, необходимо завершить все подготовительные работы. Также губернатор затронул тему предстоящих субботников, которые пройдут в регионе.

- Работы традиционно необходимо проводить во взаимодействии с органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, управляющими компаниями, с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций, жителей, общественности, — подчеркнул Бочаров.

По итогам оперативного совещания профильному блоку областной администрации совместно с главами муниципальных образований были поставлены следующие задачи:

— обеспечить проведение комплексной работы по приведению в порядок после зимнего периода территорий всех муниципальных образований Волгоградской области;

— определить порядок и график проведения традиционных субботников во всех муниципальных образованиях региона. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарём, оборудованием, техническими средствами, автотранспортом;

— отдельное внимание обратить на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений и подъездных путей к ним, кладбищ и прилегающих к ним территорий;

— совместно с руководителями предприятий и организаций обеспечить уборку и приведение в надлежащее состояние территорий, находящихся в собственности и в аренде у хозяйствующих субъектов, прилегающих зон;

— в плановые сроки, согласно заключённым государственным и муниципальным контрактам, приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства. Обеспечить своевременное финансирование работ и контроль за ходом реализации проектов благоустройства;

— все работы завершить до майских праздников.

Как ранее сообщало информагентство, в Волгограде первый общегородской субботник пройдет уже 8 апреля.

Фото: администрации Волгоградской области