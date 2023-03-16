В РПН запретили жителям Волгоградской области пить сырую воду из-за паводка

Общество 16.03.2023 20:52
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16.03.2023 20:52
В связи с установившимися плюсовыми температурами в дневные часы и подъемом уровня водоемов возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области. Уровень малых водоемов, вышедших из берегов из-за обильного притока талых вод, постепенно снижается, однако, ряд территорий пока остаются подтопленными, в частности, Михайловский, Кумылженский и Еланский районы.
Управлением совместно с администрацией Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований региона проведён мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения, соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки перед поступлением воды в сети. На случай осложнения ситуации проведена оценка готовности медицинских организаций к приему больных, наличия средств диагностики, лечения и профилактики, запаса вакцин по эпидемическим показаниям.
В период паводков значительно возрастают риски попадания в воду рек и водоемов мусора и других загрязняющих веществ, и как следствие, возможно ухудшение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения - колодцев, родников.
В связи с этим в РПН настоятельно рекомендуют жителям региона не употреблять сырую воду из водонапорных колонок, родников, колодцев и из-под крана. Перед употреблением воду следует обязательно кипятить либо употреблять бутилированную воду.
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