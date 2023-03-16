Волгоград настигла пыльная буря из Казахстана









Сегодня, 16 марта, Волгоград оказался во власти пыльной бури, которая идет со стороны Казахстана. Как сообщает ИА «Высота 102», город окутало пылевое облако, окрасив небо в серый цвет.

На сайте погодного сервиса Ventusky можно увидеть, что пылевая буря идет из Казахстана через Астрахань и Волгоград в сторону Воронежа и Тамбова.













В настоящее время уровень пылевого загрязнения в Волгограде остается достаточно высоким.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / Ventusky



