Волгоград настигла пыльная буря из Казахстана

Общество 16.03.2023 17:11
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16.03.2023 17:11
Сегодня, 16 марта, Волгоград оказался во власти пыльной бури, которая идет со стороны Казахстана. Как сообщает ИА «Высота 102», город окутало пылевое облако, окрасив небо в серый цвет.
На сайте погодного сервиса Ventusky можно увидеть, что пылевая буря идет из Казахстана через Астрахань и Волгоград в сторону Воронежа и Тамбова.
В настоящее время уровень пылевого загрязнения в Волгограде остается достаточно высоким.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / Ventusky
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