Военкоры РГ, работавшие в зоне СВО, откроют фотовыставку в Волгограде

В Волгограде 17 марта откроется фотовыставка «Военная операция глазами журналистов Южного филиала «Российской газеты». Как сообщает ИА «Высота 102», в областной библиотеке имени Горького будут представлены десятки работ из Донецка, Луганска, Мариуполя и других городов и поселков, сделанные военкорами.

Авторы фотографий, которые порой были сделаны с риском для жизни, – семь военных корреспондентов. Волгоградцы смогут увидеть драматические мгновения, запечатленные Русланом Мельниковым, Николаем Грищенко, Владимиром Ладным, Александром Гавриленко, Анной Ковалевой, Еленой Мелиховой и Тагиром Раджавовым.

C первых дней конфликта в июле 2014 года военкоры Южного филиала оказались в гуще событий, работали там все восемь лет. Там они застали и начало проведения специальной военной операции. Ребята проникали на самые опасные территории и оттуда передавали уникальные материалы, которые затем читала все страна и весь мир. За это время они выпустили сотни репортажей, опубликовали десятки документальных видеороликов и, конечно, тысячи фотографий.

Смелая и талантливая работа ростовских военкоров на передовой отмечена государственными наградами. Так, за последние годы пять журналистов Южного филиала награждены в Кремле медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденами Дружбы.

Сообщается, что военкоры примут участие в открытии выставки в Волгограде 17 марта.

Открытие выставки – в 11.00. Продлится она до 17 апреля 2023 года. Вход бесплатный.