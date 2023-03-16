Общество

В Волгоградской области похоронили сгоревшего в блиндаже срочника Вячеслава Рассохина

Общество 16.03.2023 09:25
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16.03.2023 09:25


В Волгоградской области простились с Вячеславом Рассохиным, который погиб в результате несчастного случая во время прохождения срочной службы 20 февраля 2023 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дубовском сельском поселении Урюпинского района, Вячеслав погиб «при выполнении воинского долга, по защите государственной границы в Курской области». 

Вячеславу Рассохину был 21 год. Он учился в Дубовской средней школе. Потом продолжил обучение в Урюпинском колледже бизнеса. В 2022 году был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил России. Его похоронили в хуторе Дубовский, на его родине. 

– В нашей памяти он навсегда останется добрым и отзывчивым парнем, верным другом, искренним и настоящим. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Разделяя боль утраты, выражаем глубокие соболезнования маме Рассохиной Ларисе Александровне, родным и близким. Вечная память воину Вячеславу! – говорится в сообщении сельской администрации. 

В администрации Дубовского района корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что Вячеслав служил в Курской области и погиб во время страшного пожара, который вспыхнул в блиндаже. 

– Он был единственным сыном у мамы, больше в семье никого нет, – делятся его земляки. 

Напомним, как сообщали федеральные СМИ,  20 февраля в одной из военных частей  Суджанского района Курской области произошла трагедия. Срочники в блиндаже пытались разжечь огонь в печи, произошло возгорание, в результате чего погибли шесть военнослужащих. Один человек был госпитализирован. По предварительной версии, несчастье произошло в результате грубого нарушения требований безопасности военными. 

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