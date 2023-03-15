Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 соток

Общество 15.03.2023 20:18
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15.03.2023 20:18
Изменения в Правила землепользования и застройки, касающиеся предельных размеров огородов, хотят ввести в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с 21 марта по 12 апреля в областном центре пройдут публичные слушания по обсуждению этой инициативы.
- Целью общественных обсуждений является выявление замечаний и предложений населения по рассматриваемому проекту, - пояснили в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, где пройдут эти слушания.
Так, предлагается установить для вида разрешенного использования земельного участка «Ведение огородничества» предельных минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков. Минимальную площадь земельного участка предлагают установить в размере 300 кв.м. (3 сотки), максимальную – 600 кв.м. (6 соток).
Общественные слушания по этому вопросу проводятся на основании постановления главы Волгограда от 13 марта текущего года. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, а также все, кого он затрагивает, могут принять участие в обсуждении проекта.
Замечания и предложения можно внести непосредственно на экспозиции на ул. Порт-Саида, 7а, в письменной или электронной форме в адрес департамента, через портал Госуслуг или официальный сайт администрации Волгограда.
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