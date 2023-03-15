Общество

Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 соток

Общество 15.03.2023 20:18
0
15.03.2023 20:18



Изменения в Правила землепользования и застройки, касающиеся предельных размеров огородов, хотят ввести в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с 21 марта по 12 апреля в областном центре пройдут публичные слушания по обсуждению этой инициативы.
- Целью общественных обсуждений является выявление замечаний и предложений населения по рассматриваемому проекту, - пояснили в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, где пройдут эти слушания.
Так, предлагается установить для вида разрешенного использования земельного участка «Ведение огородничества» предельных минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков. Минимальную площадь земельного участка предлагают установить в размере 300 кв.м. (3 сотки), максимальную – 600 кв.м. (6 соток). 
Общественные слушания по этому вопросу проводятся на основании постановления главы Волгограда от 13 марта текущего года. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, а также все, кого он затрагивает, могут принять участие в обсуждении проекта.
Замечания и предложения можно внести непосредственно на экспозиции на ул. Порт-Саида, 7а, в письменной или электронной форме в адрес департамента, через портал Госуслуг или официальный сайт администрации Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.03.2023 19:32
Общество 15.03.2023 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 17:54
Общество 15.03.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 17:42
Общество 15.03.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 15:30
Общество 15.03.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 14:10
Общество 15.03.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 12:19
Общество 15.03.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 11:53
Общество 15.03.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 08:39
Общество 15.03.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2023 07:43
Общество 15.03.2023 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 20:38
Общество 14.03.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 18:31
Общество 14.03.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:48
Общество 14.03.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:45
Общество 14.03.2023 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:15
Общество 14.03.2023 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 16:18
Общество 14.03.2023 16:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:59
В Волжском за долги арестовали полуприцеп-цистерну и иномаркуСмотреть фотографии
21:50
Выросла смена: юные волгоградские гандболистки идут за чемпионствомСмотреть фотографии
21:09
Дело о гибели семьи от взрыва газового баллона под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 сотокСмотреть фотографии
19:32
Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жильяСмотреть фотографии
17:54
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курганСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде осудили двух подпольных торговцев сигаретамиСмотреть фотографии
16:46
Неожиданный поворот: снос бывшего магазина «МАН» в Волгограде остановило дело о займеСмотреть фотографии
16:08
Две женщины пострадали в Волгограде в ДТП с маршруткой № 46ССмотреть фотографии
15:30
Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустовСмотреть фотографии
14:51
Бочаров обсудил с полпредом ЮФО Устиновым меры при ЧССмотреть фотографии
14:14
В Волжском директора школы обвиняют в халатности из-за падения ржавой шведской стенки на ученицуСмотреть фотографии
14:10
Массовая забастовка обошла стороной ПВЗ Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
Играли в доктора: под Волгоградом двое детей отравились таблетками, пока их мать пьянствовала с подругойСмотреть фотографии
12:44
В сети представили постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»Смотреть фотографии
12:19
В Волгограде предприняли попытку снести бывший «МАН» у собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров 15 марта провел встречу с руководством ПривЖДСмотреть фотографии
10:41
В Волжском при падении из окна разбилась молодая девушкаСмотреть фотографии
10:18
Освобожденного от уголовного наказания волгоградца все же осудят за ДТП под веществамиСмотреть фотографии
09:57
Прохожие увидели дым. В Волгограде в тепловой камере сгорел человек, двое пострадалиСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде изменят скандальный приказ чиновников о бездомных животныхСмотреть фотографии
07:43
В Волгограде в зоне инвестпроекта сделали дорогу из битых кирпичейСмотреть фотографии
20:52
«Упал в судорогах посреди двора»: жители хутора под Волгоградом рассказали о семье, в которой истязали 3-летнего мальчикаСмотреть фотографии
20:38
К концу рабочей недели потеплеет до +19 градусов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублейСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подростокСмотреть фотографии
18:31
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостовСмотреть фотографии
17:58
«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банкаСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкойСмотреть фотографии
 