







Подрядная организация завершила работы по нашумевшей реставрации памятника «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного в центре Волгограда.













Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие убрали строительный забор, которым была огорожена могила на период проведения реставрационных работ. Гранитный монумент, посвященный павшим за Сталинград героям, предстал во всей красе.





По информации администрации Волгограда, на площади Ленина работы на этом не завершены. Сегодня на прилегающей к памятнику территории недостает тротуарной плитки, нет озеленения, а местами рядом с захоронением разрушен асфальт.





– В ближайшее время будет приведен в порядок участок, прилегающий к братской могиле, – сообщили в мэрии. – Соответствующее дополнительное соглашение было заключено в ходе выполнения основного контракта. Для проведения работ с твердым покрытием подрядчик ждал соответствующих погодных условий.













Напомним, что этот мемориал имеет статус памятника федерального значения и находится под защитой государства. Воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал генерал Александр Ильич Родимцев самоотверженно сражались с фашистами в Сталинграде. В братской могиле захоронены останки около 2500 бойцов, погибших в боях за площадь 9 Января (сейчас – площадь Ленина).













Реконструкция этого памятника в Волгограде началась осенью 2022 года. Горожане были шокированы и возмущены тем, что на месте братской могилы появился котлован, а по захоронению ездит тяжелая техника. В мэрии тогда пояснили, что демонтаж гранитных плит предусмотрен проектом, а котлован появился потому, что надгробные плиты находились в декоративном углублении, их фундамент залегал на глубине свыше 1 метра. Чиновники заверили обеспокоенных волгоградцев в том, что само захоронение воинов находится глубже.













В справочных материалах описано, что воины были похоронены в этой братской могиле с наградами, оружием, элементами снаряжения и обмундирования, личными вещами, документами и др.

























Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



