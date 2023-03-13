Переезд под Волгоградом закроют на ремонт на 5 дней

Общество 13.03.2023 15:51
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13.03.2023 15:51
Железнодорожный переезд в Городищенском районе Волгоградской области закроют на пять дней в связи с ремонтными работами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, будет остановлено движение на данном участке с 19:00 31 марта до 19:00 4 апреля на 1042 км перегона Котлубань-Гумрак.
Пропуск автотранспорта будет осуществляться через поселок Гумрак.
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