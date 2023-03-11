Мобилизованных волгоградцев освободили от уплаты пени за коммунальные услуги









Мобилизованные жители Волгоградской области и члены их семей освобождены от начисления пени за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт. Соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102», принято в администрации Волгоградской области.





Как следует из текста постановления, данная льгота предоставляется на основании нескольких документов. Так, потребуется заявление мобилизованного или членов его семьи, документа, подтверждающего заключение контракта с начала его действия и окончания, а также свидетельства родства членов семей с мобилизованным.







В случае, если родственником является гражданин иностранного государства, потребуется также нотариально заверенный перевод документа, подтверждающий это родство. Также для прекращения начисления пени необходимо будет предоставить справки от членов семей мобилизованных, находящихся на иждивении, если заявление будет подано от их имени. К этим документам относятся справки из образовательных учреждений и органов опеки.