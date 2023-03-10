Общество 10.03.2023 21:57
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10.03.2023 21:57
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о взыскании с ООО «Ситиматик-Волгоград» ущерба в размере 203 982 рублей за поврежденную мусоровозом ливневку.
Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, иск подавал гаражно-строительный кооператив «Железнодорожник» к ООО «Волга-Д», которое по договору с регоператором вывозило отходы с территории ГСК, расположенного на ул. Электролесовская, 7А. ГСК «Железнодорожник» в свою очередь заключил договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Ситиматик-Волгоград», которое участвовало в этом деле в качестве соответчика.
Установлено, что 2 июня 2022 года в 18:10 водитель мусоровоза, следуя по территории кооператива, разрушил 6 железобетонных плит перекрытий ливневого коллектора. Согласно отчету об оценке рыночная стоимость ремонтно-восстановительных работ и материалов, необходимых для устранения ущерба ливневого коллектора ГСК «Железнодорожник», составляет 203 982 рубля. В адрес ООО «Волга-Д» была направлена претензия с требованием о возмещении вреда, но она не была исполнена, что стало поводом для обращения в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что повреждение имущества ГСК явилось следствием ненадлежащего исполнения ООО «Ситиматик-Волгоград» услуг, в его действиях присутствует полный состав гражданского правонарушения, выразившийся в причинении вреда имуществу вследствие ненадлежащего исполнения обязательств. Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать ущерб с регоператора, а в части требований к ООО «Волга-Д» было отказано. Обе компании не согласились с решением и обжаловали его в апелляционной инстанции.
- Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционных жалобах, исследовав материалы дела, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, - пояснили в арбитраже. - Решение вступило в законную силу.
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