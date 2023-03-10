Волжскую ГЭС готовят в противоаварийной работе

Паводковая комиссия под руководством главного инженера Волжской ГЭС Максима Галкина приступила к подготовке гидроэлектростанции к работе в период пропуска «большой воды».

Как сообщили в пресс-службе ГЭС, этот период продлится полтора месяца. Комиссия проверит все гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оборудование, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения. Пройдут на предприятии и противоаварийные тренировки оперативного персонала.

Ранее сообщалось, что с учетом прогнозируемого на март текущего года Росгидрометом притока в водохранилища в пределах, близких к норме, решено продлить до 20 марта включительно режимы работы, установленные 8 февраля текущего года.

Согласно этим указаниям, сбросные расходы Волжской ГЭС составляют 5100 ± 100 м³/с.