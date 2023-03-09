Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 9 марта провел совещание с Советом Общественной палаты региона. Как сообщили ИА «Высота 102» по итогам мероприятия в обладмине, по предложению главы региона общественники подключатся к контролю за реализацией мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Также Андрей Бочаров попросил членов Общественной палаты особое внимание уделить усилению общественного контроля за реализацией национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, совершенствованию общественного контроля за выборами, участию в формировании и реализации комплексной программы развития города-героя Волгограда.

– Приоритетное внимание будет уделено развитию отрасли ЖКХ как одной из самых важных для качества жизни жителей, – сообщают в пресс-службе администрации региона.