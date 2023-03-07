







В селе Раздолье Быковского района Волгоградской области 4 марта простились с мобилизованным юрисконсультом госкорпорации «Росатом» Дмитрием Наушиным. Он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Быковского городского поселения.





- Дмитрий Наушин родился в селе Раздолье, был призван из военкомата Волгограда, - рассказали в администрации Быково. – Он похоронен на кладбище, где покоятся его родные.





Дмитрия проводили в последний путь с воинскими почестями. Мужчина работал юрисконсультом в волгоградском филиале ФГУП «ФЭО» — Федеральном государственном унитарном предприятии «Федеральный экологический оператор» — бывшем предприятии «Радон», которое находится около поселка Кузьмичи в Городищенском районе.





У погибшего бойца осталась семья - вдова и двое детей.





Фото: сайт Быково-медиа, коллаж Алексея Костякова/ИА "Высота 102"